В Белгородской области всего за несколько суток скончалось 8 тяжелобольных с COVID-19

7 Июнь 2020 2020-06-07T16:37:18+03:00

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По информации оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за минувшие сутки в области выявили 71 новый случай заболевания COVID-19. Всего число заболевших на 7 июня составило 2 840 человек. Еще двое тяжелых пациента скончались. Отметим, что в регионе за несколько последних дней резко увеличилось число умерших. Так за два предыдущих дня от заражения коронавирусной инфекцией умерло 6 белгородцев, а сегодня — еще двое. Итого число скончавшихся от тяжелого заболевания в регионе достигло 30 человек.

Всего в регионе на госпитализации находится 531 человек, в тяжелом состоянии на ИВЛ — 18. По контакту с заболевшими изолировано 2 498 человек, на самоизоляции находятся 3 874 белгородца. В обсерваторе – 56.

ИСТОЧНИК KP.RU