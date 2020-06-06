На Белгородчине боеприпасы обнаружены на огороде, возле магазина и ресторана

6 Июнь 2020 2020-06-06T16:30:43+03:00

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Боеприпасы времен Великой Отечественной до сих пор находят, причем в самых неожиданных местах. В селе Сторожевое Прохоровского района хозяин частного дома вспахивал свой участок и обнаружил артиллерийский снаряд 76 мм. В поселке Комсомольский Белгородского района недалеко от супермаркета в лесополосе грибник собирал грибы, а нашел минометную мину 82 мм. Все взрывоопасные предметы были изъяты и ликвидированы Поисково-спасательной службой по Белгородской области.

В этот же день в поселке Майский, на повороте к ресторану, дорожный рабочий окашивал обочину дороги и обнаружил в траве минометную мину 82 мм. Взрывотехники Поисково-спасательной службы Белгородской области напоминают всем, кому дорога собственная жизнь, простые правила. Обнаружив подозрительный предмет, напоминающий боеприпас, нужно обозначить место находки и сообщить об этом по номеру 112. Категорически не рекомендуется прикасаться к находке.

ИСТОЧНИК KP.RU