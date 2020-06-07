2020-06-07T09:27:13+03:00
Общество

Роща "Три ратных поля России" появится в Прохоровском районе Белгородчины

На трех аллеях будут высажены 225 саженцев березы и хвойных пород деревьев
Ирина ТАРАСОВА
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Роща "Три ратных поля России" появится в Прохоровском районе Белгородчины. Фото пресс-службы администрации Прохоровского районаРоща "Три ратных поля России" появится в Прохоровском районе Белгородчины. Фото пресс-службы администрации Прохоровского района
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В Прохоровском районе Белгородской области местные активисты, представители областной и местной власти заложили рощу "Три ратных поля России". Акция прошла в рамках Международной акции "Сад Памяти", посвященной юбилею Великой Победы. В районе будут высажены 225 саженцев березы и хвойных пород деревьев.

В честь трех ратных полей - Куликова поля, Бородинского и Прохоровского полей заложены три аллеи. В каждой по 75 саженцев - они символизируют юбилейную датуЮ сообщила пресс-служба администрации Прохоровского района.

Роща заложена в районе музея "Битва за оружие Великой Победы", который стал составной частью федерального государственного учреждения культуры "Государственный военно-исторический музей-заповедник ″Прохоровское поле".

ИСТОЧНИК KP.RU

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