Роща "Три ратных поля России" появится в Прохоровском районе Белгородчины
В Прохоровском районе Белгородской области местные активисты, представители областной и местной власти заложили рощу "Три ратных поля России". Акция прошла в рамках Международной акции "Сад Памяти", посвященной юбилею Великой Победы. В районе будут высажены 225 саженцев березы и хвойных пород деревьев.
В честь трех ратных полей - Куликова поля, Бородинского и Прохоровского полей заложены три аллеи. В каждой по 75 саженцев - они символизируют юбилейную датуЮ сообщила пресс-служба администрации Прохоровского района.
Роща заложена в районе музея "Битва за оружие Великой Победы", который стал составной частью федерального государственного учреждения культуры "Государственный военно-исторический музей-заповедник ″Прохоровское поле".
ИСТОЧНИК KP.RU