6 Июнь 2020 2020-06-06T18:57:20+03:00

Белгородские приставы взыскали 200 тысяч рублей со строительной организации. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области

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Белгородские судебные приставы взыскали с организации штраф в размере 200 тысяч рублей за нарушение административного законодательства: несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления.

Согласно постановлению об административном правонарушении Управления экологического и охотничьего надзора Белгородской области, строительная организация при проведении ремонта дома не обеспечила место накопления строительных отходов. При этом строители допустили приготовление строительных смесей на открытом участке земли, чем нарушило требование природоохранного законодательства.

Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов по взысканию административных штрафов по Белгороду и Белгородскому району. Установив имущественное положение, судебный пристав-исполнитель вынес запрет на совершение регистрационных действий в отношении автотранспорта и недвижимого имущества, принадлежащих организации.

После применения этих мер, административный штраф, а также исполнительский сбор в размере 14 тысяч рублей за несвоевременное исполнение требований должником оплачены.

ИСТОЧНИК KP.RU