6 Июнь 2020 2020-06-06T13:40:27+03:00

В Белгороде ликвидировали порыв канализационного коллектора. Фото отдела по связям с общественностью ГУП «Белоблводоканал»

На улице Губкина будет заменен аварийный участок коллектора протяженностью 333 метра

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Напомним, что в конце мая в Белгороде по улице Губкина разрушиося свод канализационного коллектора. Порыв ликвидирован, сообщила администрация Белгорода. Чтобы исключить возможные провалы грунта и дорожного полотна, сотрудники Белоблводоканала приступили к внеплановым работам по замене аварийного участка коллектора протяженностью 333 метра.

По словам директора городского филиала ГУП «Белоблводоканал» Владимира Букарева, уже смонтирована временная линия по перекачке стоков. Планируется проложить новый самотечный канализационный коллектор из современных материалов с большим сроком службы.

Работы по замене аварийного участка коллектора будут проходить в течение июля. Схемы организации дорожного движения утверждены. В настоящее время территория обрабатывается специальными средствами с добавлением дезинфицирующих составов, изливы стоков ликвидированы.

ИСТОЧНИК KP.RU