В Губкине завершают ремонт дороги на улице Революционная
В Губкинском городском округе идет ремонт автодороги в райцентре по улице Революционная. Он начался в текущем году после окончании зимнего периода и продолжается, несмотря на необычно дождливое и холодное начало лета. Стоимость проекта 77 миллионов рублей
Реконструкция дорожного полотна этой улицы проводится по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт автодороги протяженностью 3 км 711 м подходит к финальной стадии, его планируют завершить 10 июня.
Работы ведутся в очень напряженном ритме, в плотном графике. Бригады дорожников трудятся круглосоуточно, посменно. Для укладки нового, более прочного, соответствующего всем современным стандартам покрытия ушло более 10 тонн асфальтобетонной смеси. За счет использования современных технологий, применения в смеси гранитных инертных материалов, дорога прослужит намного дольше.
На реконструкции задействовано более 40 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU