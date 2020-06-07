В Губкине завершают ремонт дороги на улице Революционная

7 Июнь 2020 2020-06-07T15:20:51+03:00

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В Губкинском городском округе идет ремонт автодороги в райцентре по улице Революционная. Он начался в текущем году после окончании зимнего периода и продолжается, несмотря на необычно дождливое и холодное начало лета. Стоимость проекта 77 миллионов рублей

Реконструкция дорожного полотна этой улицы проводится по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт автодороги протяженностью 3 км 711 м подходит к финальной стадии, его планируют завершить 10 июня.

Работы ведутся в очень напряженном ритме, в плотном графике. Бригады дорожников трудятся круглосоуточно, посменно. Для укладки нового, более прочного, соответствующего всем современным стандартам покрытия ушло более 10 тонн асфальтобетонной смеси. За счет использования современных технологий, применения в смеси гранитных инертных материалов, дорога прослужит намного дольше.

На реконструкции задействовано более 40 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU