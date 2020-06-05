В Белгородской области в ДТП погиб житель Тюменской области
Смертельное ДТП произошло сегодня в Ровеньском районе. По предварительным данным, около 10 часов 45 минут 69-летний житель Тюменской области за рулем «семерки» на 11-м километре дороги «Еремовка – Ровеньки – Нижняя Серебрянка» нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей части. В результате автомобилист столкнулся с двигавшимся навстречу «Сузуки» под управлением 47-летнего мужчины.
фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
- От полученных травм водитель отечественного автомобиля скончался на месте ДТП. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.
ИСТОЧНИК KP.RU