2020-06-05T14:02:56+03:00
Происшествия

В Белгородской области экс-налоговик похитил 46 миллионов рублей из бюджета

Преступный сговор и обман раскрыли сотрудники региональной службы УФСБ России
Ирина ТАРАСОВА
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Преступный сговор и обман раскрыли сотрудники региональной службы УФСБ России.Преступный сговор и обман раскрыли сотрудники региональной службы УФСБ России.Фото: "КП" Архив
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Сотрудники УФСБ России по Белгородской области пресекли противоправную деятельность одного из экс-руководителей УФНС России по Белгородской области. В результате преступного сговора экс-налоговику удалось похитить из федерального бюджета 46 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось во время следствия, начальник камерального отдела УФНС России по Белгородской области и руководитель одной из коммерческих фирм вступили в преступный сговор, в результате которого удалось похитить денежные средства в особо крупном размере. Кроме этого, этот же экс-налоговик прикрывал деятельность подконтрольных коммерческих структур.

Фигуранты дела приговорами Октябрьского районного суда Белгорода признаны виновными по п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Экс-начальник отдела УФНС приговорен к 4 годам 6 месяцам с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в размере 600 тысяч рублей. Руководитель коммерческой организации приговорен к лишению свободы на срок 3 года и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Силовики у одного из фигурантов в ходе следственных действий изъяли денежные средства и недвижимое имущество — 6 объектов недвижимости (рыночная стоимость более 7 миллионов рублей). У другого фигуранта изъяты 3 объекта недвижимости и денежные средства (общая сумма 2,2 миллиона рублей). Все имущество конфисковано в доход государства.

Подчеркнем, что гражданский иск в размере 46 миллионов рублей подсудимые удовлетворили в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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