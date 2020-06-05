2020-06-05T15:29:43+03:00
Общество

Что делать белгородцам, если они не могут получить одобренные 10 тысяч единовременной выплаты со счета

Наиболее распространенная ошибка — некорректно указанные реквизиты банковского счета
Ирина ТАРАСОВА
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Что делать белгородцам, если они не могут получить одобренные 10 тысяч единовременной выплаты со счета.Что делать белгородцам, если они не могут получить одобренные 10 тысяч единовременной выплаты со счета.Фото: "КП" Архив
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По состоянию на 4 июня по Белгородской области было обработано свыше 146 тысяч заявлений семей о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей. Эти деньги должны получить более чем 193 тысячи детей в возрасте от 3 до 16 лет. Общая сумма перечисленных средств по этому основанию на сегодняшний день составляет 1,8 миллиарда рублей. При этом анализ поступающих заявлений показал, что заявители иногда указывают некорректные реквизиты банковского счета и, соответственно, потом не могут получить свои деньги. Как поступить в таком случае?

Отметим, что когда при заполнении заявитель некорректно указывает банковские реквизиты, статус заявления на портале государственных услуг отражается как одобренный, но денежные средства семья все же получить не может. Это происходит потому, что перечисленные Фондом средства возвращаются кредитным учреждением обратно в ведомство из-за несоответствия реквизитов.

В таких случаях специалисты территориальных органов ПФР дополнительно связываются с заявителем для внесения корректной информации в программный комплекс или же просят (поступает телефонный звонок или SMS-оповещение) предоставить необходимые подтверждающие документы любым удобным способом, чтобы можно было оперативно принять решение по выплате.

Подчеркнем, что если возникают сомнения в сохранности предоставляемой персональной информации, необходимо уточнить, является ли позвонивший человек сотрудником ПФР. Это можно сделать, позвонив по телефону «горячей линии» 8 (4722) 30-69-67.

ИСТОЧНИК KP.RU

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