Большегрузы Лебединского ГОКа – рекордсмены!
Большегрузными автомобилями было выполнено более 29 миллионов тонно-километров перевозок горной массы (показатель является произведением веса перевезенного груза на расстояние). При этом средняя производительность одного автосамосвала составила 24 тысячи тонно-километров в сутки.
- Достичь максимальной производительности удалось благодаря слаженной работе всего коллектива,ответственного отношения каждого сотрудника, профессионализма водителей, работе ремонтных служб, – рассказал Александр Зубков, главный инженер автотракторного управления ЛГОКа. – Наш совместный вклад позволяет комбинату повышать эффективность производства.
На сегодняшний день, благодаря инвестиционной программе компании «Металлоинвест», направленной на модернизацию горно-транспортного комплекса, автопарк комбината насчитывает 39 современных автомобилей грузоподъёмностью 130, 180 и 220 тонн.