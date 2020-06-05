Большегрузы Лебединского ГОКа – рекордсмены!

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:55:35+03:00

Автотракторное управление комбината, входящего в компанию «Металлоинвест», по итогам мая достигло рекордных показателей грузооборота

Изменить размер текста: A A

Большегрузными автомобилями было выполнено более 29 миллионов тонно-километров перевозок горной массы (показатель является произведением веса перевезенного груза на расстояние). При этом средняя производительность одного автосамосвала составила 24 тысячи тонно-километров в сутки.

- Достичь максимальной производительности удалось благодаря слаженной работе всего коллектива,ответственного отношения каждого сотрудника, профессионализма водителей, работе ремонтных служб, – рассказал Александр Зубков, главный инженер автотракторного управления ЛГОКа. – Наш совместный вклад позволяет комбинату повышать эффективность производства.

На сегодняшний день, благодаря инвестиционной программе компании «Металлоинвест», направленной на модернизацию горно-транспортного комплекса, автопарк комбината насчитывает 39 современных автомобилей грузоподъёмностью 130, 180 и 220 тонн.