2020-06-05T14:55:35+03:00
Экономика

Большегрузы Лебединского ГОКа – рекордсмены!

Автотракторное управление комбината, входящего в компанию «Металлоинвест», по итогам мая достигло рекордных показателей грузооборота
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Большегрузными автомобилями было выполнено более 29 миллионов тонно-километров перевозок горной массы (показатель является произведением веса перевезенного груза на расстояние). При этом средняя производительность одного автосамосвала составила 24 тысячи тонно-километров в сутки.

- Достичь максимальной производительности удалось благодаря слаженной работе всего коллектива,ответственного отношения каждого сотрудника, профессионализма водителей, работе ремонтных служб, – рассказал Александр Зубков, главный инженер автотракторного управления ЛГОКа. – Наш совместный вклад позволяет комбинату повышать эффективность производства.

На сегодняшний день, благодаря инвестиционной программе компании «Металлоинвест», направленной на модернизацию горно-транспортного комплекса, автопарк комбината насчитывает 39 современных автомобилей грузоподъёмностью 130, 180 и 220 тонн.

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