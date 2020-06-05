В Белгороде в суд направлено уголовное дело в отношении жителя Самарской области
Заместитель Белгородского транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению жителя Самарской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного Уголовным кодексом России - незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере. При этом нарушитель закона около 4 месяцев скрывался от уголовного преследования
В конце мая 2019 года 30-летний мужчина прибыл в Белгород из Москвы, с собой у него были наркотики для личного употребления. Сотрудники транспортной полиции обратили внимание на мужчину в состоянии явного опьянения и доставили в дежурную часть. Во время личного досмотра у злоумышленника обнаружено и изъято наркотическое средство, которое последний незаконно приобрел и хранил при себе.
В отношении молодого человека Белгородским ЛО МВД России на транспорте было возбуждено уголовное дело. Однако он в октябре 2019 года скрылся от органов предварительного расследования и был объявлен в розыск.
В феврале 2020 года скрывавшегося от органов разыскали в Москве и доставили в Белгород. По ходатайству органа предварительного расследования в отношении него Свердловский районный суд Белгорода избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU