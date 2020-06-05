Где и во сколько перекроют движение в Белгороде

5 Июнь 2020 2020-06-05T09:33:46+03:00

Где и во сколько завтра перекроют движение в Белгороде. Фото: "КП" Архив

Улица Щорса будет недоступна для транспорта в ночь с 5 на 6 июня

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Управление по взаимодействию со СМИ администрации Белгорода сообщает собственникам автомобилей, водителям общественного транспорта и его пассажирам, что с 20:00 5 июня до 8:00 6 июня будет перекрыта основная улица имени Щорса в районе остановки Водстрой.

Причина перекрытия движения по этой улице заключается в том, что в это время на Харьковской горе будут проходить работы по ремонту ливневой канализации. Именно в связи с этим дорога по улице Щорса будет временно перекрыта для автомобилей и общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU