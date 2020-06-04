В Алексеевском городском округе застолье закончилось поножовщиной

4 Июнь 2020 2020-06-04T18:44:27+03:00

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В Алексеевский отдел полиции обратились сотрудники медучреждения, сообщив, что к ним поступила 54-летняя местная жительница с ранением в области живота. По подозрению в причинении женщине телесных повреждений (удар ножом в живот) участковые уполномоченные задержали 40-летнего местного жителя.

А начиналось все так хорошо! Потерпевшая вместе с подозреваемым и его сожительницей выпивали, закусывая. Но что-то пошло не так, между потерпевшей и владельцем дома возник конфликт. Не мудрствуя лукаво, мужчина ударил ее кухонным ножом в живот, после чего с достоинством ретировался.

Сожительница вызвала потерпевшей скорую. Полицейские задержали мужчину недалеко от дома. Согласно заключению медиков, здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного УК России - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия. Санкции — лишение свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU