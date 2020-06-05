Воронежец пытался устроиться на предприятие в Старом Осколе по поддельному документу

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:39:34+03:00

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Попытка трудоустроиться на одно из предприятий Строго Оскола по поддельному квалификационному удостоверению закончилась для 33-летнего жителя Воронежа проблемами с законом. По предварительным данным, мужчина знал о том, что для назначения на желаемую должность ему требуется иметь определенную квалификацию. Потенциальный сотрудник через посредника приобрел поддельное квалификационное удостоверение и предъявил в отдел кадров.

- При проверке было установлено, что в учебном центре мужчина не обучался, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

В итоге воронежец стал фигурантом уголовного дела. Он подозревается в использовании заведомо поддельного официального документа и может лишиться свободы на один год.

ИСТОЧНИК KP.RU