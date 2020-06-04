Под Белгородом пенсионерка попала под колеса «КамАЗа»
В среду, 3 июня, в Белгородской области под колесами авто пострадали три пешехода. В Белгородском районе 51-летний водитель «КамАЗа», по предварительным данным, перед началом движения не убедился в безопасности маневра, и наехал на 75-летнюю женщину. Пенсионерка получила травмы.
По той же причине произошло ДТП в Яковлевском городском округе. В региональной Госавтоинспекции сообщили, что на улице Ленинан в городе Строитель 24-летний парень за рулем «Ваз 2112» сбил 30-летнего мужчину. Пешеходу также потребовалась медицинская помощь.
фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
В Валуйском городском округе под колесами «семерки», которой управлял 79-летний водитель, пострадал мужчина. По данным полиции, 43-летнего пешехода сбили на трассе «Уразово – Борки – Новопетровка – Вериговка».
Еще одно ДТП произошло в Старом Осколе. По предварительным данным, 45-летний водитель «Дэу Нексии», двигаясь по Комсомольскому проспекту в микрорайоне Парковый, при выезде со второстепенной дороги пропустил «ВАЗ-21099» под управлением 34-летнего водителя. При столкновении пострадала 63-летняя пассажирка отечественного автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU