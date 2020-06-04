2020-06-04T13:04:19+03:00
Происшествия

Под Белгородом пенсионерка попала под колеса «КамАЗа»

Женщина, к счастью, выжила, но получила травмы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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В среду, 3 июня, в Белгородской области под колесами авто пострадали три пешехода. В Белгородском районе 51-летний водитель «КамАЗа», по предварительным данным, перед началом движения не убедился в безопасности маневра, и наехал на 75-летнюю женщину. Пенсионерка получила травмы.

По той же причине произошло ДТП в Яковлевском городском округе. В региональной Госавтоинспекции сообщили, что на улице Ленинан в городе Строитель 24-летний парень за рулем «Ваз 2112» сбил 30-летнего мужчину. Пешеходу также потребовалась медицинская помощь.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В Валуйском городском округе под колесами «семерки», которой управлял 79-летний водитель, пострадал мужчина. По данным полиции, 43-летнего пешехода сбили на трассе «Уразово – Борки – Новопетровка – Вериговка».

Еще одно ДТП произошло в Старом Осколе. По предварительным данным, 45-летний водитель «Дэу Нексии», двигаясь по Комсомольскому проспекту в микрорайоне Парковый, при выезде со второстепенной дороги пропустил «ВАЗ-21099» под управлением 34-летнего водителя. При столкновении пострадала 63-летняя пассажирка отечественного автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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