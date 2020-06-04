В Белгородской области действует особый противопожарный режим

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:12:28+03:00

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По статистике, большая часть пожаров возникает там, где отдыхающие не потушили костер после отдыха, бросили спичку или не затушенную сигарету. Халатное обращение может привести к тяжелым последствиям, если огонь перекинется на жилые дома. Такие ситуации причинят колоссальный материальный ущерб и подвергнут угрозе жизнь и здоровье людей.

Во время действия особого противопожарного режима посещение лесов и въезд в них ограничены, запрещены культурно-массовые и спортивные мероприятия, нельзя разводить костры, выполнять лесосечные работы, а также использовать механизмы и открытый огонь.

Сотрудники областного МЧС напоминают: за поджог сухой травы, а также за различные нарушения требований пожарной безопасности, могут послужить причинами природных пожаров, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения административных штрафов: для граждан – в размере 2 000 - 3 000; для должностных лиц – 6 000 - 15 000; для юридических лиц – 150 000 - 200 000 рублей.

А во время особого противопожарного режима меры административной ответственности усиливаются двукратно.

ИСТОЧНИК KP.RU