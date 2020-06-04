2020-06-04T12:12:28+03:00
Общество

В Белгородской области действует особый противопожарный режим

Спасатели напоминают: за поджоги и нарушения пожарной безопасности придется платить
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
фото: Пресс-служба МЧС Белгородской области.фото: Пресс-служба МЧС Белгородской области.
Изменить размер текста:

По статистике, большая часть пожаров возникает там, где отдыхающие не потушили костер после отдыха, бросили спичку или не затушенную сигарету. Халатное обращение может привести к тяжелым последствиям, если огонь перекинется на жилые дома. Такие ситуации причинят колоссальный материальный ущерб и подвергнут угрозе жизнь и здоровье людей.

Во время действия особого противопожарного режима посещение лесов и въезд в них ограничены, запрещены культурно-массовые и спортивные мероприятия, нельзя разводить костры, выполнять лесосечные работы, а также использовать механизмы и открытый огонь.

Сотрудники областного МЧС напоминают: за поджог сухой травы, а также за различные нарушения требований пожарной безопасности, могут послужить причинами природных пожаров, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения административных штрафов: для граждан – в размере 2 000 - 3 000; для должностных лиц – 6 000 - 15 000; для юридических лиц – 150 000 - 200 000 рублей.

А во время особого противопожарного режима меры административной ответственности усиливаются двукратно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгородцы могут застраховаться от клещей... на почте
Талантливые дети Старого Оскола получат именные стипендии губернатора
В Белгороде пляжи и места массового отдыха обрабатывают против клещей
Под Белгородом пенсионерка попала под колеса «КамАЗа»
В Белгородской области действует особый противопожарный режим
В Белгороде начальник дистанции гражданских сооружений осужден за взятку
Для белгородских бездомных собак оборудовали просторные «зимние» и «летние» вольеры
Обновленный корпус Ютановского агромеханического техникума открылся в Волоконовском районе
В Белгородском районе ликвидируют последствия урагана
Житель Старого Оскола за один час совершил четыре грабежа и разбой
Белгородская пенсионерка поблагодарила участкового за то, что не позволил пожару добраться до ее дома
Белгородские росгвардейцы присоединились к Всероссийской акции «Росгвардия. Книги детства»
Белгородские судебные приставы взыскали в пользу ребенка компенсацию за ДТП
Белгородцы выбирают телефонные номера с четверками
Сотрудники МЧС прошлись по зданию Белгородского юридического университета со спецоборудованием
«Открытие» дарит премиальным клиентам скидку на страховые программы
Все белгородцы, поступающие на плановую госпитализацию, будут обязаны пройти тестирование на COVID-19,
22-летний белгородец проведет два с половиной года в колонии за бодание с сотрудником ДПС
Лебединский ГОК поздравил коллектив с праздником
День защиты детей в Яковлевском городском округе Белгородчины принес малышам вкусные подарки
Белгородские росгвардейцы в рамках операции «Мак-2020» выявили 6 очагов дикорастущей конопли