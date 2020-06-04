2020-06-04T13:52:15+03:00
Общество

В Белгороде пляжи и места массового отдыха обрабатывают против клещей

Жителям областного центра советуют в течение трех часов не посещать места, где проводилась обработка
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: beladm.ruФото: beladm.ru
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В областном центре продолжается обработка против клещей мест массового отдыха и пляжей. Так, 3 июня сотрудники управления Белгорблагоустройства провели запланированные работы зеленых зон пляжа «Центральный» (левый и правый берег) на реке Северский Донец, а также зеленых зон на Белгородском водохранилище в районе ул. Песчаной и на реке Везелке в районе улицы Левобережной. Сотрудники, проводящие обработку, не рекомендуют жителям города посещать эти места в течение трех часов.

Напомним, что с началом весны в области активизировались клещи. И всем белгородцам, которые планируют посещать зеленые зоны следует внимательно подбирать одежду, чтобы обезопасить себя от укусов насекомых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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