В Белгороде пляжи и места массового отдыха обрабатывают против клещей

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:52:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В областном центре продолжается обработка против клещей мест массового отдыха и пляжей. Так, 3 июня сотрудники управления Белгорблагоустройства провели запланированные работы зеленых зон пляжа «Центральный» (левый и правый берег) на реке Северский Донец, а также зеленых зон на Белгородском водохранилище в районе ул. Песчаной и на реке Везелке в районе улицы Левобережной. Сотрудники, проводящие обработку, не рекомендуют жителям города посещать эти места в течение трех часов.

Напомним, что с началом весны в области активизировались клещи. И всем белгородцам, которые планируют посещать зеленые зоны следует внимательно подбирать одежду, чтобы обезопасить себя от укусов насекомых.

ИСТОЧНИК KP.RU