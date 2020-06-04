Для белгородских бездомных собак оборудовали просторные «зимние» и «летние» вольеры
Пансионат для временного содержания бездомных животных, который расположен на Промышленном проезде 12а, насчитывает около 20 лет. И давно нуждался в хорошем ремонте. Теперь в нем свободно могут разместиться 80 собак, для их содержания построено 25 «летних» и 38 «зимних» вольеров, сообщает пресс-служба Белгородской мэрии.
Глава города на своей странице ВКонтакте, в частности, написал: «Вот так должен выглядеть пансионат для содержания безнадзорных собак. Белгорблагоустройство уже завершает ремонт. Привели в порядок вольеры, веткабинет, «кухню», обустроили площадку для выгула».
В пансионате утеплены потолки, отремонтирована кровля и пол. Специальным оборудованием оснащена комната для приготовления пищи. Помещения оборудовали вентиляцией и обогревательными приборами, комната для хирургических манипуляций — чистая, светлая и оснащена всем необходимым оборудованием и медикаментами.
Но при всем этом, считает градоначальник, собаки будут рады найти новых хозяев и обрести настоящий дом.
ИСТОЧНИК KP.RU