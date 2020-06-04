4 Июнь 2020 2020-06-04T15:58:46+03:00

Купить права в Ровеньском районе теперь не получится. Фото пресс-службы администрации Ровеньского района

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Во время мониторинга интернет-пространства прокуратура Ровеньского района пресекла деятельность сайтов, продающих удостоверения водителей. Пользователям предлагалось приобрести права любой категории без обучения в автошколе и подтверждения состояния здоровья. Интернет-ресурсы также содержали сведения о возможности возврата водительских удостоверений лицам, лишенным права управления транспортом.

Таким образом сайты содержали информацию о платных услугах по изготовлению и продаже водительских удостоверений, за которые предусмотрена уголовная ответственность. В связи с этим прокурор Ровеньского района направил в районный суд административные исковые заявления с требованием о закрытии доступа к страницам 5 подобных Интернет-сайтов.

ИСТОЧНИК KP.RU