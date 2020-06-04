Купить права в Ровеньском районе теперь не получится
Во время мониторинга интернет-пространства прокуратура Ровеньского района пресекла деятельность сайтов, продающих удостоверения водителей. Пользователям предлагалось приобрести права любой категории без обучения в автошколе и подтверждения состояния здоровья. Интернет-ресурсы также содержали сведения о возможности возврата водительских удостоверений лицам, лишенным права управления транспортом.
Таким образом сайты содержали информацию о платных услугах по изготовлению и продаже водительских удостоверений, за которые предусмотрена уголовная ответственность. В связи с этим прокурор Ровеньского района направил в районный суд административные исковые заявления с требованием о закрытии доступа к страницам 5 подобных Интернет-сайтов.
ИСТОЧНИК KP.RU