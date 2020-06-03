2020-06-03T20:05:08+03:00
Общество

Обновленный корпус Ютановского агромеханического техникума открылся в Волоконовском районе

Созданная учебная база позволит готовить высококлассных специалистов
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Обновленный корпус Ютановского агромеханического техникума открылся в Волоконовском районе. Фото пресс-службы администрации районаОбновленный корпус Ютановского агромеханического техникума открылся в Волоконовском районе. Фото пресс-службы администрации района
Изменить размер текста:

В Волоконовском районе открылся Обновленный корпус Ютановского агромеханического техникума. Совсем скоро здесь начнет работу лаборатория поварского и кондитерских цехов, контроля и работы измерительных приборов, будут обучаться трактористы и машинисты, примет своих первых читателей библиотека с просторным читальным залом.

Глава администрации района Сергей Бикетов выразил уверенность, что комфортные современные условия в этом техникуме позволят стать учебному учреждению престижным и очень востребованным для выпускников Волоконовского район, сообщила пресс-служба районной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Обновленный корпус Ютановского агромеханического техникума открылся в Волоконовском районе
В Белгородском районе ликвидируют последствия урагана
Житель Старого Оскола за один час совершил четыре грабежа и разбой
Белгородская пенсионерка поблагодарила участкового за то, что не позволил пожару добраться до ее дома
Белгородские росгвардейцы присоединились к Всероссийской акции «Росгвардия. Книги детства»
Белгородские судебные приставы взыскали в пользу ребенка компенсацию за ДТП
Белгородцы выбирают телефонные номера с четверками
Сотрудники МЧС прошлись по зданию Белгородского юридического университета со спецоборудованием
«Открытие» дарит премиальным клиентам скидку на страховые программы
Все белгородцы, поступающие на плановую госпитализацию, будут обязаны пройти тестирование на COVID-19,
22-летний белгородец проведет два с половиной года в колонии за бодание с сотрудником ДПС
Лебединский ГОК поздравил коллектив с праздником
День защиты детей в Яковлевском городском округе Белгородчины принес малышам вкусные подарки
Белгородские росгвардейцы в рамках операции «Мак-2020» выявили 6 очагов дикорастущей конопли