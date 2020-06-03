Обновленный корпус Ютановского агромеханического техникума открылся в Волоконовском районе

3 Июнь 2020 2020-06-03T20:05:08+03:00

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В Волоконовском районе открылся Обновленный корпус Ютановского агромеханического техникума. Совсем скоро здесь начнет работу лаборатория поварского и кондитерских цехов, контроля и работы измерительных приборов, будут обучаться трактористы и машинисты, примет своих первых читателей библиотека с просторным читальным залом.

Глава администрации района Сергей Бикетов выразил уверенность, что комфортные современные условия в этом техникуме позволят стать учебному учреждению престижным и очень востребованным для выпускников Волоконовского район, сообщила пресс-служба районной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU