Обновленный корпус Ютановского агромеханического техникума открылся в Волоконовском районе
В Волоконовском районе открылся Обновленный корпус Ютановского агромеханического техникума. Совсем скоро здесь начнет работу лаборатория поварского и кондитерских цехов, контроля и работы измерительных приборов, будут обучаться трактористы и машинисты, примет своих первых читателей библиотека с просторным читальным залом.
Глава администрации района Сергей Бикетов выразил уверенность, что комфортные современные условия в этом техникуме позволят стать учебному учреждению престижным и очень востребованным для выпускников Волоконовского район, сообщила пресс-служба районной администрации.
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