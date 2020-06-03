2020-06-03T19:36:02+03:00
Общество

В Белгородском районе ликвидируют последствия урагана

В микрорайоне Северный-1 убирают завалы деревьев, приводят в порядок лесополосы
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Белгородском районе ликвидируют последствия урагана. Фото пресс-службы администрации Белгородского районаВ Белгородском районе ликвидируют последствия урагана. Фото пресс-службы администрации Белгородского района
Изменить размер текста:

На территории Беломестненского сельского поселения Белгородского района ликвидируются разрушения от урагана в микрорайоне Северный-1. По улице Березовая устраняются завалы деревьев и заторов на дороге, а также проводится уборка защитной лесополосы. Благодаря тяжелой технике и слаженной работе сотрудников коммунального предприятия по благоустройству территорий производится вывоз мусора и поваленных деревьев.

По улицам Пригородная, Малая и Поперечная жильцы частного сектора ремонтируют крыши своих домов и построек. Разрушительный поток урагана нанес ущерб разной степени многим частным постройкам, но несмотря на это жители не отчаиваются и проводят восстановительные работы на своих подворьях, сообщила пресс-служба администрации Белгородского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Обновленный корпус Ютановского агромеханического техникума открылся в Волоконовском районе
В Белгородском районе ликвидируют последствия урагана
Житель Старого Оскола за один час совершил четыре грабежа и разбой
Белгородская пенсионерка поблагодарила участкового за то, что не позволил пожару добраться до ее дома
Белгородские росгвардейцы присоединились к Всероссийской акции «Росгвардия. Книги детства»
Белгородские судебные приставы взыскали в пользу ребенка компенсацию за ДТП
Белгородцы выбирают телефонные номера с четверками
Сотрудники МЧС прошлись по зданию Белгородского юридического университета со спецоборудованием
«Открытие» дарит премиальным клиентам скидку на страховые программы
Все белгородцы, поступающие на плановую госпитализацию, будут обязаны пройти тестирование на COVID-19,
22-летний белгородец проведет два с половиной года в колонии за бодание с сотрудником ДПС
Лебединский ГОК поздравил коллектив с праздником
День защиты детей в Яковлевском городском округе Белгородчины принес малышам вкусные подарки
Белгородские росгвардейцы в рамках операции «Мак-2020» выявили 6 очагов дикорастущей конопли