В Белгородском районе ликвидируют последствия урагана

3 Июнь 2020 2020-06-03T19:36:02+03:00

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На территории Беломестненского сельского поселения Белгородского района ликвидируются разрушения от урагана в микрорайоне Северный-1. По улице Березовая устраняются завалы деревьев и заторов на дороге, а также проводится уборка защитной лесополосы. Благодаря тяжелой технике и слаженной работе сотрудников коммунального предприятия по благоустройству территорий производится вывоз мусора и поваленных деревьев.

По улицам Пригородная, Малая и Поперечная жильцы частного сектора ремонтируют крыши своих домов и построек. Разрушительный поток урагана нанес ущерб разной степени многим частным постройкам, но несмотря на это жители не отчаиваются и проводят восстановительные работы на своих подворьях, сообщила пресс-служба администрации Белгородского района.

ИСТОЧНИК KP.RU