3 Июнь 2020 2020-06-03T19:00:12+03:00

Житель Старого Оскола за один час совершил четыре грабежа и разбой. Фото: "КП" Архив

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Сегодня апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу 28-летнего осужденного старооскольца на приговор Старооскольского городского суда. Решением суда он признан виновным в шести преступлениях: четырех грабежах и двух разбоях с применением предметов, используемых в качестве оружия. При этом пять преступлений совершены в течение часа, что суд расценил как 6 лет лишения свободы.

Преступления совершены в Старом Осколе в 2019 году. В пяти эпизодах потерпевшими от действий стали женщины. Первое преступление совершено в июне 2019 года. Преступник напал на женщину на улице: избив ее деревянной палкой, он сорвал с плеча сумку и скрылся.

Остальные пять преступлений совершены 24 декабря 2019 года утром в течение часа. В этот день он похитил сумки у четырех женщин, открыто вырывая их из рук или срывая с плеч потерпевших. Пятым потерпевшим стал мужчина, для нападения злоумышленник применил пневматический пистолет.

При назначении наказания суд принял во внимание ряд обстоятельств, отягчающих его наказание, в том числе рецидив преступлений (нарушитель закона уже был трижды судим), а также совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU