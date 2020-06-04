Талантливые дети Старого Оскола получат именные стипендии губернатора

4 Июнь 2020 2020-06-04T14:34:49+03:00

По 12 тысяч рублей будет выплачено детям в этом году

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Тридцать учеников детских школ искусств Белгородской области попали в список обладателей именных стипендий губернатора. Евгений Савченко подписал распоряжение, согласно которому в 2020 году каждый ребенок получит выплату в размере 12 тысяч рублей. Заявки принимались от кандидатов в возрасте от 10 до 17 лет, сообщила пресс-служба администрации Старооскольского городского округа.

Список формировался по итогам 2018-2019 учебного года. В него вошли пять юных жителей округа. Четверо обучаются в городских музыкальных школах - Степан Остапец (ДМШ №3), Мария Мелихова (ДМШ №4), Николай Прокопенко и Артем Степичев (ДМШ №5), а один - в сельской: это Захар Бобров, воспитанник детской школы искусств села Городище.

ИСТОЧНИК KP.RU