В Белгороде начальник дистанции гражданских сооружений осужден за взятку

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:22:01+03:00

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Свердловский районный суд Белгорода вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника Белгородской дистанции гражданских сооружений подразделения Юго-Восточной дирекции по эксплуатации зданий и сооружений. Он признан виновным в совершении 3-х преступлений, предусмотренных УК РФ: получение должностным лицом взятки в значительном размере.

Судом установлено, что начальник Белгородской дистанции гражданских сооружений в 2016 году заключил с одним из предприятий три договора на техническое обслуживание автоматизированного центрального теплового пункта в Белгороде, систем полупроводникового инфракрасного отопления помещений в зданиях, а также тепловых насосов, находящихся на балансе дирекции. Сумма договоров составила свыше 610 тысяч рублей.

Всего злоумышленник за заключенные договоры получил взятки на общую сумму 170 тысяч рублей. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 340 тысяч рублей, лишив его на 2 года права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU