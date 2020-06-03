2020-06-03T19:42:30+03:00
Общество

Белгородская пенсионерка поблагодарила участкового за то, что не позволил пожару добраться до ее дома

Участковый вовремя заметил загоревшуюся во дворе женщины хозпостройку и оперативно пришел на помощь
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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Происшествие случилось в ночь с 1 на 2 июня в селе Крюково Борисовского района. Местный участковый Робан Брябин, проезжая по населенному пункту заметил во дворе жилого дома огонь. Полицейский поспешил на помощь и обнаружил, что горит хозяйственная постройка. Полицейский постучал в окна, выплеснул подвернувшееся под руку ведро воды и принялся подручными средствами тушить пожар, который в случае ветра мог перекинуться на жилище.

- К счастью, находившаяся в доме пожилая женщина услышала шум и вышла на улицу. Во дворе лежал поливочный шланг. Хозяйка показала, где подключить воду. Когда я с помощью шланга начал заливать пламя, пожар ослаб. Женщина принесла еще несколько ведер воды. Огонь перестал распространяться, но чтобы полностью все потушить понадобилось больше часа, - вспоминает Роман Брябрин.

Когда все закончилось, женщина искренне поблагодарила полицейского за отзывчивость и неравнодушное отношение к людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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