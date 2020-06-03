2020-06-03T17:10:56+03:00
Общество

Белгородские судебные приставы взыскали в пользу ребенка компенсацию за ДТП

Виновник дорожно-транспортного происшествия не торопился погасить долг за моральный вред
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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Только в результате применения мер принудительного исполнения, белгородец, задолжавших компенсацию за моральный, причиненный несовершеннолетнему, оплатил свой долг.

По решению суда, белгородец должен выплатить 300 тысяч рублей компенсации морального вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов по Белгороду. Но должник не торопился исполнять решение суда и судебный пристав-исполнитель применил меры принудительного характера.

Пристав выяснил, что должник является владельцем двух автомобилей и вынес запрет на совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств. Через некоторое время должник решил продать один из своих автомобилей, но не смог этого сделать в связи с наложенным запретом. И только тогда белгородец в полном объеме погасил задолженность по исполнительному производству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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