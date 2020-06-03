2020-06-03T15:57:40+03:00
Общество

Белгородцы выбирают телефонные номера с четверками

Компания Tele2 проанализировала популярность цифровых комбинаций в мобильных номерах, которые при подключении выбирают абоненты из Черноземья
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Лидерами по итогам 2019 года стали красивые номера с тремя повторяющимися четверками. Жители Белгородской области также отдали предпочтение этой цифровой комбинации.

В 2019 году число заказов в интернет-магазине Tele2 в макрорегионе «Черноземье» выросло на 56% год к году. Компания также отмечает растущую востребованность сервиса индивидуального подбора номеров при подключении к сети оператора. Более 70% абонентов Tele2, выбирающих красивые номера, отдают предпочтение серебряной категории. Также среди жителей Черноземья пользуются популярностью номера, которые содержат цифровую комбинацию 444.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Обновленный корпус Ютановского агромеханического техникума открылся в Волоконовском районе
В Белгородском районе ликвидируют последствия урагана
Житель Старого Оскола за один час совершил четыре грабежа и разбой
Белгородская пенсионерка поблагодарила участкового за то, что не позволил пожару добраться до ее дома
Белгородские росгвардейцы присоединились к Всероссийской акции «Росгвардия. Книги детства»
Белгородские судебные приставы взыскали в пользу ребенка компенсацию за ДТП
Белгородцы выбирают телефонные номера с четверками
Сотрудники МЧС прошлись по зданию Белгородского юридического университета со спецоборудованием
«Открытие» дарит премиальным клиентам скидку на страховые программы
Все белгородцы, поступающие на плановую госпитализацию, будут обязаны пройти тестирование на COVID-19,
22-летний белгородец проведет два с половиной года в колонии за бодание с сотрудником ДПС
Лебединский ГОК поздравил коллектив с праздником
День защиты детей в Яковлевском городском округе Белгородчины принес малышам вкусные подарки
Белгородские росгвардейцы в рамках операции «Мак-2020» выявили 6 очагов дикорастущей конопли