2020-06-03T15:18:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Сотрудники МЧС прошлись по зданию Белгородского юридического университета со спецоборудованием

Дезинфекция также проведена на прилегающей территории и в общежитии
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.
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Сотрудники Главнгое управление МЧС России по Белгородской области 3 июня провели полную обработку здания Белгородского юридического института, а также прилегающей к нему территорию и общежития института, которое расположено на улице Преображенская.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

В учреждениях были продезинфицированы внутренние и наружные панели строения, лекционные аудитории, столовые, коридоры, холлы, перила, лестницы. Для санитарной обработки сотрудники специализированной пожарно-спасательной части использовали дезинфицирующие противомикробные хлорсодержащие растворы, рекомендованные Роспотребнадзором. Эти препараты оказывают разрушающее воздействие на вирусы, но при этом безопасны для людей и животных.

Отметим, что специальную обработку регулярно проводят и во всех подразделениях Главного управления. В ведомстве введен режим строгого соблюдения профилактических мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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