Все белгородцы, поступающие на плановую госпитализацию, будут обязаны пройти тестирование на COVID-19,

3 Июнь 2020 2020-06-03T15:20:54+03:00

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Как рассказала первый заместитель начальника департамента здравоохранения Людмила Крылова, в период пандемии любой пациент несет риск инфицирования для медицинской организации. При этом происходит это не только с коронавирусной инфекцией, но и с другими вирусными заболеваниями, такими, к примеру, как ветрянка, корь, грипп. В Белгородской области принято решение об обязательном тестировании пациентов на COVID-19, которые поступают на плановую госпитализацию. Это решение продиктовано заботой о безопасности медицинских учреждений.

Анализ будет проведен бесплатно за счст средств ОМС, делать его будут по направлению семейного врача.

ИСТОЧНИК KP.RU