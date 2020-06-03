22-летний белгородец проведет два с половиной года в колонии за бодание с сотрудником ДПС

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:51:26+03:00

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За управление автомобилем в состоянии опьянения и применение насилия к сотруднику ДПС 22-летний житель Яковлевского городского округа проведет 2,6 года в колонии. Кроме того, он лишен права в течение 3 лет управлять автомобилем.В качестве компенсации морального вреда за бодание со стражем порядка он должен будет выплатить потерпевшему 20 тысяч рублей.

Следствием и суд установили, что 28 марта 2020 года подсудимый, имея неснятую и непогашенную в установленном законом порядке судимость, в том числе по ст.264.1 УК РФ, в состоянии алкогольного опьянения вновь сел за руль автомобиля. На улице Жукова в городе Строитель он был остановлен старшим инспектором ДПС. В ответ на законные требования сотрудника ГИБДД предоставить документы для проверки молодой человек ударил полицейского головой в грудь, отчего тот упал на асфальт. Сотрудник ГИБДД вынужден был применить силу, а в ответ подсудимый укусил его за ногу.

Подсудимого взяли под стражу в зале суда, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU