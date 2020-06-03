Лебединский ГОК поздравил коллектив с праздником

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:12:05+03:00

Комбинат направил около 2 миллионов рублей на поддержку многодетных семей своих работников

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К Международному дню защиты детей каждый сотрудник, воспитывающий трёх и более детей до 18 лет, получил денежные выплаты от компании «Металлоинвест». Всего к празднику средства были перечислены 187 семьям - около 3 тысяч рублей на каждого ребёнка.

- У нас с супругой четверо детей и мы уверены, дети – это главный смысл жизни! Они делают нас, взрослых, лучше, дают силы работать, добиваться успеха, помогать другим людям, – поделился Андрей Замула, руководитель группы внешних социальных программ Лебединского ГОКа, депутат Совета депутатов Губкинского городского округа. – Я горжусь тем, что работаю в социально ответственной компании, которая поддерживает традиционные семейные ценности.

Всего на материальную поддержку семей было направлено почти 2 миллиона рублей. Такие ежегодные выплаты от ЛГОКа его сотрудники получают не только ко Дню защиты детей, но и к 1 сентября.