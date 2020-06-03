«День защиты детей» в Яковлевском городском округе Белгородчины принес детям вкусные подарки

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:00:33+03:00

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1 июня в Российской Федерации отмечается «День защиты детей». Чтобы поддержать многодетные семьи, оказавшихся в трудовой жизненной ситуации, к ним в гости пришли неравнодушные люди. В гостях к многодетным семьям пришли представители территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Яковлевского городского округа в составе представителей администрации, Совета депутатов округа, сотрудников ГУ МЧС России по Белгородской области и представителей полиции. Они встретились с детьми и их родителями, поздравили с праздником и вручили вкусные подарки. Мероприятия по оказанию помощи семьям продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU