2 Июнь 2020 2020-06-02T16:31:47+03:00

В Белгородской области скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19. Фото: "КП" Архив

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Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области,в регионе скончались еще два пациента, которые были заражены коронавирусной инфекцией. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находится 21 житель области.

Скончавшиеся — 63-летний житель Ракитянского района и 79-летний житель Белгородского района. Они оба проходили лечение в Белгородской городской больнице №2. Но, увы, все усилия медиков не помогли побороть коварное заболевание.

Напомним, что на 2 июня в Белгородской области зарегистрировано 2471 случай заболевания коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки выявлен 79 новых случаев. Число умерших составило уже 22 человека. Число госпитализированных составляет 470 человек, на самоизоляции находятся 3 724 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU