В Старом Осколе оперативники накрыли наркопритон

2 Июнь 2020 2020-06-02T15:46:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Старому Осколу закрыли наркопритон в микрорайоне Жукова. По данным полиции, его устроила в своей квартире 44-летняя местная жительница. Оперативники выяснили, что она не раз собирала друзей, страдающих пагубной зависимостью, для употребления наркотиков.

В один из визитов полицейские задержали на выходе из квартиры трех человек в наркотическом опьянении. В другой раз в жилище застали еще одного гостя в таком же состоянии. Кроме того, в квартире изъяли три самодельных устройства для употребления запрещенных веществ и шприц.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении хозяйки квартиры возбуждено уголовное дело за содержание притона. Она может лишиться свободы на срок до четырех лет. Гостям грозит административный арест за немедицинское потребление наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU