2020-06-02T15:46:31+03:00
Общество

В Старом Осколе оперативники накрыли наркопритон

Хозяйке квартиры грозит уголовное наказание, гостям – административный арест
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Старому Осколу закрыли наркопритон в микрорайоне Жукова. По данным полиции, его устроила в своей квартире 44-летняя местная жительница. Оперативники выяснили, что она не раз собирала друзей, страдающих пагубной зависимостью, для употребления наркотиков.

В один из визитов полицейские задержали на выходе из квартиры трех человек в наркотическом опьянении. В другой раз в жилище застали еще одного гостя в таком же состоянии. Кроме того, в квартире изъяли три самодельных устройства для употребления запрещенных веществ и шприц.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении хозяйки квартиры возбуждено уголовное дело за содержание притона. Она может лишиться свободы на срок до четырех лет. Гостям грозит административный арест за немедицинское потребление наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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