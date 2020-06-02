За 4 месяца энергетики отремонтировали более 10 тысяч ЛЭП и около 3 тысяч подстанций

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:56:30+03:00

В Белгородской области стартовали работы на подстанциях «Борисовка», «Восточная» и «Ледовая»

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В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации ремонтной программы за четыре месяца 2020 года. Ключевые мероприятия документа компании выполняют с превышением плановых показателей.

Отремонтированы 2 898 тыс. трансформаторных подстанций напряжением 0,4/6-10 кВ и 10 093 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ, что составляет 126% и 125% к планусоответственно. Расчищено 8 937 га просек воздушных линий (174% к плановым показателям). Проведен ремонт 13 силовых трансформаторов 35-110кВ. На реализацию ремонтной программы в январе-апреле направлено 2,8 млрд. рублей.

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