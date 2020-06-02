2020-06-02T11:59:33+03:00
Общество

В Белгородском районе энергетики обеспечили возможность для подключения к сетям детсада

Строительство нового детского сада планируют завершить к 1 августа 2020 года
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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Специалисты «Россети Центр Белгородэнерго» обеспечили возможность для подключения к электросетям нового детского сада на 99 мест, строительство которого ведется в микрорайоне «Парус» Белгородского района. Потребляемая мощность объекта составит 149,5 кВт.

Детское учреждение обеспечено основным и резервным источниками питания. Для подключения детского сада к централизованному электроснабжению энергетики проложили 0,3 км кабельных линий 0,4-10 кВ и установили комплектную трансформаторную подстанцию, оснащенную новейшими средствами релейной защиты и автоматики и устройствами компенсации реактивной мощности, которые позволят эффективно расходовать энергоресурсы. Монтаж схемы электроснабжения выполнен с применением новейшего отечественного оборудования и материалов.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Согласно проекту, строительство общеобразовательного учреждения проходит в два этапа. Первая очередь предусматривает введение детского сада на 99 дошкольных мест, вторая – начальной школы на 100 школьных мест.

Детский сад представляет собой одноэтажное здание общей площадью 1625,84 квадратных метров, оборудованное технологическим и вентиляционным оборудованием, основным, резервным и наружным освещением, холодильным оборудованием, бытовыми электроприборами.

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