2020-06-02T10:15:43+03:00
Общество

Белгородский наркоман с двадцатилетним стажем прятал наркотики в ботинках и одежде

Мужчина привлек внимание сотрудников ДПС и очутился в отделе полиции
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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Днем 29 мая старооскольские инспекторы ДПС остановили на трассе «КорочаГубкин – Горшечное» автомобиль «Рено». Подозрения у полицейских вызвал пассажир иномарки. По внешним признакам 38-летний ранее судимый житель Белгорода находился в состоянии опьянения. Однако проходить медицинское освидетельствование он отказался. При личном досмотре правоохранители обнаружили у него наркотики.

- Четыре свертка с метадоном мужчина прятал в одежде и обуви. Общая масса изъятого составила около одного грамма, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Мужчина признался сотрудникам органов внутренних дел, что является наркоманом с двадцатилетним стажем. По его словам, метадон он хранил исключительно для себя.

В настоящее время белгородец привлечен к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования. Кроме того, дознаватели возбудили в отношении него уголовное дело за незаконное хранение наркотиков. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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