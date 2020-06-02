Почему обследование на COVID-19 контактных белгородцев смещено с 1-го дня на 10-й

2 Июнь 2020 2020-06-02T09:35:39+03:00

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Как рассказала первый заместитель начальника департамента здравоохранения Белгородской области Людмила Крылова, раньше контактные лица обследовались в первый день контакта. Теперь обследование смещено на 10-й день, так как коронавирусная инфекция чаще проявляется в этот момент. В первый день обследования контактные с заболевшими, как правило, всего получают отрицательные результаты.

Как выглядит алгоритм взаимодействия с контактными лицами по рекомендациям Роспотребнадзора, объяснила Людмила Крылова. Сначала устанавливают факт заболевания COVID-19, затем информация о положительном анализе поступает в поликлинику по месту жительства, где врачи приступают к дистанционной отработке очага. Потом медики связываются с людьми, проживающими в одной квартире с заболевшим, анализируют его, как домашние, так и рабочие контакты совместно с Роспотребнадзором. После анализа выбираются контактные лица, которые по инициативе медицинских работников должны быть протестированы на COVID-19 и наблюдаться в ежедневном режиме.

Если у выбранного человека за все 10 дней изоляции не проявилось симптомов заболевания и он получает два отрицательных анализа, то медицинское наблюдение снимается. Если же раньше проявляются изменения состояния здоровья, то сам человек оповещает об этом семейного врача или скорую помощь в случае, если нуждается в экстренной помощи.

Медицинские службы несут ответственность за представление медицинской помощи. Она оказывается либо в виде дистанционных консультаций по телефону, либо в очном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU