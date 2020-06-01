2020-06-01T16:37:28+03:00
Общество

Юных белгородцев приглашают на онлайн турнир

Сеансы одновременной игры по шахматам и шашкам будут посвящены Международному дню защиты детей
Екатерина ПАПАКИНА
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с 1 по 3 июня запланировано по 3 сеанса в сутки: в 15.00, 18.00 и 19.00.с 1 по 3 июня запланировано по 3 сеанса в сутки: в 15.00, 18.00 и 19.00.Фото: Екатерина ПАПАКИНА
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Баталии обещают быть жаркими: сеансы дадут сильнейшие молодые спортсмены не только представляющие нашу область, члены центра развития интеллектуальных видов спорта Белгородского госуниверситета, но также гроссмейстеры и мастера международного класса из столицы. Каждый из этих десяти человек сыграет с 8-10 соперниками.

Игры пройдут с 1 по 3 июня на интернет-площадке https://lichess.org. К участию в них приглашаются все желающие мальчики и девочки не старше 14 лет, а также люди с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 21 года. Важно зарегистрироваться на платформе, а после заполнить анкету для участия в турнире и подать заявку на сеанс.

Те, кто выиграет или сыграет вничью - получат медали, дипломы и призы. Однако грамотами и памятными призами наградят всех участников сеансов одновременной игры, сообщают организаторы турнира, представители БелГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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