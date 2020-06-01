Юных белгородцев приглашают на онлайн турнир
Баталии обещают быть жаркими: сеансы дадут сильнейшие молодые спортсмены не только представляющие нашу область, члены центра развития интеллектуальных видов спорта Белгородского госуниверситета, но также гроссмейстеры и мастера международного класса из столицы. Каждый из этих десяти человек сыграет с 8-10 соперниками.
Игры пройдут с 1 по 3 июня на интернет-площадке https://lichess.org. К участию в них приглашаются все желающие мальчики и девочки не старше 14 лет, а также люди с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 21 года. Важно зарегистрироваться на платформе, а после заполнить анкету для участия в турнире и подать заявку на сеанс.
Те, кто выиграет или сыграет вничью - получат медали, дипломы и призы. Однако грамотами и памятными призами наградят всех участников сеансов одновременной игры, сообщают организаторы турнира, представители БелГУ.
ИСТОЧНИК KP.RU