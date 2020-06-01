В сентябре могут состояться довыборы в Белгородский горсовет

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:51:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутаты городского совета Белгорода Владимир Ващенко, Алексей Красовский и Тарас Хтей заявили о досрочной отставке по собственному желанию. На майской сессии депутаты поддержали решение своих коллег, и с 1 июня этого года три депутатских мандата стали вакантными, сообщает пресс-служба Белгородского городского Совета. В сентябре этого года могут состояться довыборы в горсовет 21-му и 25-му одномандатным округам, депутаты которых сложили полномочия досрочно.

Известно, что Владимир Ващенко избирался по 25-му городскому одномандатному округу, Алексей Красовский — по 21-му одномандатному округу. Что касается Тараса Хтея, то он шел по единому избирательному округу, партийному списку «Единой России». Его мандат переходит следующему по партийному списку, Анатолию Бурику. Напомним, что Анатолий Бурик, капитан первого ранга в отставке, заместитель председателя областного совета ветеранов, уже избирался в Белгородский городской Совет, был депутатом 5-го созыва.

На сегодня в горсовете Белгорода остаются вакантными 4 места одномандатников. В 2019 году сложили свои полномочия депутаты по 13-му и 18-му округам в связи с переходом на другую работу.

ИСТОЧНИК KP.RU