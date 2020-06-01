В Белгороде готовятся открыть часовню-ротонду Святого Великомученика Георгия Победоносца

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:58:09+03:00

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В Белгороде по улице Волчанской у здания Главного управления МЧС России по Белгородской области завтра, 2 июня состоится открытие и освящение часовни-ротонды в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца. Построена деревянная часовня по инициативе белгородских спасателей.

Строительство часовни в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца неслучайно. С давних пор считается, что Святой Георгий является покровителем воинов. Служба пожарных никогда не была легкой, она всегда сопряжена с риском для жизни и здоровья. В МЧС идут служить только смелые и сильные духом люди, готовые прийти на помощь первыми.

На торжественной церемонии Чина освящения часовни-ротонды Святого Великомученика и Победоносца Георгия будет присутствовать Митрополит Белгородский и Старооскольский Владыка Иоанн, начальник Главного управления МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов, председатель Белгородского регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Валентина Минюкова, личный состав Главного управления МЧС России по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU