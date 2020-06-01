Белгородские судебные приставы заставили алиментщика вспомнить о ребенке

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:18:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Благодаря мерам, принятым судебными приставами, белгородец стал ежемесячно выплачивать алименты своей дочери. Денежные средства на содержание ребенка удерживались с заработной платы должника. Однако в последнее время взыскательница перестала получать алименты, образовалась задолженность в размере 112 тысяч рублей. Но после предупреждения приставов мужчина задолженность погасил.

Чтобы ребенок смог получать причитающиеся ему выплаты, судебный пристав-исполнитель отделения по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментов по Белгороду и Белгородскому району накануне установил, что должник уволился с работы и добровольно алименты не перечисляет. Затем пристав проверил имущественное положение алиментщика. После проверки было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении земельного участка и жилого дома. Должника разыскали и провели с ним беседу, предупредив о возможных последствиях за уклонение от уплаты алиментов, в том числе и о привлечении к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ.

После всех этих мер мужчина оплатил задолженность и сообщил судебному приставу о своем новом месте работы. Денежные средства с заработной платы удерживаются и несовершеннолетний ребенок ежемесячно получает материальную поддержку от отца.

ИСТОЧНИК KP.RU