Такое осеннее лето: завтра на Белгородчине ожидается непогода

31 Май 2020 2020-05-31T20:32:02+03:00

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Первый день лета, скорее, огорчит нежели порадует жителей Белгородской области. По данным белгородских синоптиков, 1 июня будет облачно с прояснениями. Ночью небольшие, местами умеренные дожди. Днем дожди усилятся, местами будут грозы, днем в некоторых районах град. Температура воздуха ночью 8-13º тепла, днем 15-20° тепла.

В связи с прогнозируемым сильным ветром, Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует белгородцам соблюдать правила безопасности. При сильных порывах ветра возможно повреждение кровли домов, обрушение ветхих конструкций, падение больших деревьев, рекламных щитов. Поэтому нужно избегать нахождения возле этих опасных объектов.

Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. В такую погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и исключить использование открытого огня. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры нужно обесточить все электробытовые приборы.

Если потребуется помощь, звоните по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России 101 или на единый номер вызова экстренных служб 112.

ИСТОЧНИК KP.RU