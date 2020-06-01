В Белгороде ослабят правила самоизоляции для прибывающих из Москвы
Правила самоизоляции для приезжающих из столицы будут послаблены. Об этом губернатор Белгородской области Евгений Савченко объявил на своей странице Вконтакте. Документ предусматривает изменения в Постановление губернатора «О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Теперь двухнедельный карантин для прибывающих из Москвы не требуется в следующих ситуациях:
— когда на руках есть документы, подтверждающие нахождение в обсерваторе перед прибытием в область; — если у прибывшего в наличии справка о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией; — когда есть подтверждение отрицательного результата на COVID-19, полученное не раньше чем за два дня до прибытия в область.
В правительстве региона добавили, что при условии положительной тенденции по заболеваемости к следующей пятнице, возможно, откроют летние площадки кафе, парки, музеи и библиотеки.
ИСТОЧНИК KP.RU