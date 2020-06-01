В Белгороде ослабят правила самоизоляции для прибывающих из Москвы

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:04:32+03:00

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Правила самоизоляции для приезжающих из столицы будут послаблены. Об этом губернатор Белгородской области Евгений Савченко объявил на своей странице Вконтакте. Документ предусматривает изменения в Постановление губернатора «О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Теперь двухнедельный карантин для прибывающих из Москвы не требуется в следующих ситуациях:

— когда на руках есть документы, подтверждающие нахождение в обсерваторе перед прибытием в область; — если у прибывшего в наличии справка о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией; — когда есть подтверждение отрицательного результата на COVID-19, полученное не раньше чем за два дня до прибытия в область.

В правительстве региона добавили, что при условии положительной тенденции по заболеваемости к следующей пятнице, возможно, откроют летние площадки кафе, парки, музеи и библиотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU