Кардинальные изменения ждут Шебекинский городской округ

31 Май 2020 2020-05-31T19:00:21+03:00

Всего на территории Белгородской области будет создано 26 общественных пространств

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Территория, расположенная в районе Центра культурного развития Шебекино, будет разделена на 4 функциональные зоны: парк поколений, спортивный городок, культурно-событийная площадь, пикник-зона. Спортивный городок будет включать площадки для бадминтона, уличных видов спорта (волейбола, баскетбола, футбола) и скейт-площадку. Планируется в Шебекинском городском округе обустройство и других зон для досуга. Всего на территории Белгородской области будет создано 26 общественных пространств.

Как сообщила пресс-служба администрации округа, при благоустройстве сквера в селе Графовка планируется создание различных зон отдыха: пешеходная сеть, детские игровые зоны, спортивная зона и площадка для воркаута. Уникальности территории придаст ландшафтное разнообразие. Для озеленения высадят деревья, а также различные многолетние растения, луговые травы и кустарники.

Благоустройство парка в селе Большетроицкое предполагает восстановление пешеходной сети, реконструкцию памятников, создание зоны отдыха, обустройство детских игровых площадок, спортивной зоны, площадки для воркаута.

Также в планах руководства Шебекинского городского округа обновление парка возле Первоцеплявской школы и благоустройство родника – святого источника в селе Нижнее Берёзово-Второе.

ИСТОЧНИК KP.RU