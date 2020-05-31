Ракитянцам нужно быть бдительными - мошенники обещают выплаты по СНИЛС

31 Май 2020 2020-05-31T14:37:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Сейчас, когда большая часть жителей Ракитянского района находится на вынужденных каникулах, в интернете и соцсетях вновь появились сервисы, предлагающие выплаты по СНИЛС. Причем ссылаются такие ресурсы на якобы подписанный Президентом указ о материальной помощи в связи с коронавирусом. УПФР в Ракитянском районе предупреждает: никаких выплат по СНИЛС не существует.

Сервисы мошенников, как правило, предлагают свой идентификационный номер в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). Затем пользователю указывается сумма материальной помощи, которую он может получить. Для этого нужно указать номер банковской карты - якобы для перевода средств. Но нужно заплатить определенную комиссию.

Пенсионный фонд напоминает: СНИЛС гражданина является его личным идентификатором и служит для получения государственных услуг, которые ПФР предоставляются совершенно бесплатно. По этому номеру, прежде всего, работодатели перечисляют взносы на обязательное пенсионное страхование. Эти взносы выплачиваются гражданам в виде страховой пенсии при возникновении права на ее назначение.

ИСТОЧНИК KP.RU