2020-05-31T12:52:41+03:00
Происшествия

Под Старым Осколом в ДТП погиб водитель «Ваз 21120»

По предварительным данным, 35-летний мужчина не справился с управлением из-за слишком высокой скорости
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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Смертельное ДТП произошло в субботу, 30 мая, около четырех часов дня в Старооскольском городском округе Белгородской области. По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля «Ваз 21120» не выбрал безопасную скорость и не учел дорожные и метеорологические условия. В результате на девятом километре дороги «Городище – Крутое» мужчина не справился с управлением. Машина слетела с дороги и опрокинулась.

Автомобиль превратился в груду металлолома. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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