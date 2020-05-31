Под Старым Осколом в ДТП погиб водитель «Ваз 21120»
Смертельное ДТП произошло в субботу, 30 мая, около четырех часов дня в Старооскольском городском округе Белгородской области. По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля «Ваз 21120» не выбрал безопасную скорость и не учел дорожные и метеорологические условия. В результате на девятом километре дороги «Городище – Крутое» мужчина не справился с управлением. Машина слетела с дороги и опрокинулась.
Автомобиль превратился в груду металлолома. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU