2020-05-31T11:26:12+03:00
Общество

Юные белгородцы могут проверить свои знания о поведении в различных опасных ситуациях

На официальных страницах Росгвардии в соцсетях стартовала онлайн-викторина по основам личной безопасности
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.
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Викторина, приуроченная к празднованию Дня защиты детей, разработана при участии педагогов ОБЖ. В ней 15 вопросов - смоделированных ситуаций, представляющих потенциальную угрозу безопасности ребенка. И есть только один верный ответ. Кроме серьезных вопросов из курса ОБЖ, в тест включены и шутливые, в стиле любимых детьми «вредных» советов Г. Остера.

Пройдя викторину, школьники смогут закрепить свои знания правил личной безопасности, а родители – убедиться, что их ребенок не растеряется в проблемной ситуации, помнит наизусть телефоны экстренных служб и знает, что в любой беде на помощь всегда придут сотрудники Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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