Задержан староосколец, избивший полицейского

30 Май 2020 2020-05-30T14:12:59+03:00

Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте правонарушителя

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Следственный отдел по Старому Осколу следственного управления регионального Следкома РФ возбудил уголовное дело в отношении жителя Старооскольского городского округа. 37-летний староосколец подозревается в преступлении, предусмотренном УК РФ - применение насилия в отношении представителя власти. Сейчас подозреваемый задержан. Следствие будет ходатайствовать перед судом о его аресте.

Вечером 27 мая двое основательно подвыпивших приятелей в микрорайоне Лебединец Старого Оскола развлекались, нарушая общественный порядок. Находящийся рядом наряд патрульно-постовой службы полиции потребовал это прекратить. Тогда один из нарушителей попытался удрать. Когда один из полицейских стал его останавливать, правонарушитель ударил его кулаком в голову и по лицу.

В кратчайшие сроки будет установлены все обстоятельства преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU