Во 2-м этапе Всероссийской Олимпиады школьников поучаствовали около 80 старшеклассников

29 Май 2020 2020-05-29T17:48:55+03:00

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Второй, заключительный этап Всероссийской Олимпиады школьников ПАО «Россети», близок к завершению. В нем приняли участие около 80 старшеклассников из регионов операционной ответственности «Россети Центр и «Россети Центр и Приволжье» - победители и призеры прошедшего в марте первого, отборочного этапа, а также ребята, набравшие по его итогам высокие баллы.

Первый этап проводился в дистанционном формате. Его участниками стали более 600 школьников из 20 регионов деятельности энергокомпаний. Ребятам было предложено выполнить задания по трем предметам: физике, математике и информатике.

Победителями первого этапа по сумме баллов стали пятеро белгородских школьников. Первое место среди десятиклассников заняла ученица белгородского лицея №10 Ульяна Быканова, среди девятиклассников - ученица лицея №9 г. Белгорода Екатерина Алимаскина. В число призеров попали: Евгений Дрибноход («Лицей №9 г. Белгорода»), Глеб Раков («Лицей № 10») и Никита Левошко («Лицей №9 г. Белгорода»).

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